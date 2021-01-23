ХК ЦСКА сохранит нынешнюю допустимую вместимость домашней арены

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Квота болельщиков, допускаемых на домашние матчи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, не будет увеличена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейцев.

Власти Москвы в четверг отменили ряд ограничений для работы культурных учреждений столицы, введенных ранее для профилактики распространения коронавируса. Проведение спортивных соревнований допускается при условии, что количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости арены.

"Согласно регламенту, социальная дистанция между зрителями должна сохраняться, поэтому нынешняя вместимость арены останется прежней - 22%", - сообщили в пресс-службе ЦСКА.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 48 матчах. "ЦСКА-Арена" вмещает 12,1 тыс. человек.

В пятницу столичное "Динамо" сообщило об увеличении зрительской квоты до 50% на домашних матчах начиная с 27 января.