Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

ТАСС, 23 января. Россиянка Ангелина Голикова заняла втрое место в забеге на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.

Спортсменка показала результат 37,304 секунды. Победительницей стала Фемке Кок из Нидерландов (37,089), третий результат у канадки Хитер Маклин (37,368). Россиянка Ольга Фаткулина заняла четвертое место (37,370), Дарья Качанова - восьмое (37,844), Ирина Кузнецова - 12-е (38,004), Кристина Силаева - 16-е (38,422).

Голикова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратной чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье 2021 года.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.