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Биатлон

Латыпов: российские биатлонисты способны претендовать на победы в эстафете

В субботу российская четверка заняла третье место в Антхольце

ТАСС, 23 января. Мужскую сборную России нельзя исключать из числа претендентов на победу в эстафетных гонках на этапах Кубка мира по биатлону, что продемонстрировало выступление в субботу. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал финишер российской четверки Эдуард Латыпов.

В субботу россияне стали третьими на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. До этого сборная России семь раз подряд занимала четвертое место.

"Я очень рад сегодняшнему подиуму, маленькая победа. Дальше будем бороться за победу, есть все шансы", - заявил Латыпов.

На финише Латыпов опередил немца Бенедикта Долля. "Я планировал немножко по-другому сделать, но слишком меня быстро догнали. Я слишком много сил потратил, чтобы закрыть коридор, но был уже с преимуществом и до конца дожал", - добавил он.

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