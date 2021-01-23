Российский конькобежец Мурашов стал третьим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

ТАСС, 23 января. Россиянин Руслан Мурашов занял третье место в забеге на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Спортсмен показал результат 34,665 секунды. Победителем стал Дай Дай Нтаб из Нидерландов (34,550), второе время показал канадец Лоран Дюбрёй (34,650). Россиянин Виктор Муштаков занял шестое место (34,758), Артем Арефьев - девятое (34,837), Павел Кулижников не финишировал.

28-летний Мурашов является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.