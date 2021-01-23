Барышева: Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку благодаря командной тактике

Соревнования проходят в польском Гданьске. Второе место на этой же дистанции занял россиянин Денис Айрапетян.

"На дистанции 1 500 метров, на мой взгляд, сработала командная тактика, которая позволила не только нашему лидеру команды выиграть очередное золото на одной из своих любимых дистанций, но и Денису Айрапетяну занять второе место. Эта командная тактика вполне реализовалась, она была основным настроем наших тренеров. Ребята показали и высокий индивидуальный класс, и отличную командную работу", - отметила Барышева.

20-летний Константин Ивлиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы на дистанции 500 метров. "Это наш молодой спортсмен, 500 метров - его коронная дистанция, он прирожденный спринтер, давно ждем, чтобы он смог реализовать себя. Хорошо, что это случилось в этот непростой сезон, это его первый индивидуальный титул во взрослой категории. Показал очень достойный бег, с первых кругов взял лидерство в свои руки, результат очень достойный", - подчеркнула Барышева.

Пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова стала третьей на дистанции 1 500 метров. "Может быть, это не совсем ее дистанция, но как лидер сборной она показывает свой класс. Тем более что накануне она болела", - заключила Барышева.

Чемпионат Европы завершится 24 января.