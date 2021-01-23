Золотой дубль. Россияне Елистратов и Ивлиев стали чемпионами Европы по шорт-треку

Наиболее успешной для российских спортсменов стала дистанция 1 500 метров у мужчин. Олимпийский чемпион и чемпион мира Семен Елистратов подтвердил статус фаворита и завоевал золотую медаль. Для 30-летнего спортсмена эта победа стала 12-й на чемпионатах Европы.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медаль во второй день чемпионата Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в польском Гданьске.

Елистратов и Айрапетян также принимали участие в забегах на 500 метров. Айрапетян бежал в утешительном финале, где занял четвертое место, а Елистратов выбыл на стадии четвертьфинала. Победу же одержал другой российский спортсмен, Константин Ивлиев. Второе место занял итальянец Пьетро Сигел, третьим стал Ицхак де Лат из Нидерландов.

Айрапетян завоевал вторую серебряную медаль на чемпионатах Европы. Также в его активе золото и три серебряные медали континентальных первенств.

"На дистанции 1 500 метров, на мой взгляд, сработала командная тактика, которая позволила не только нашему лидеру команды выиграть очередное золото на одной из своих любимых дистанций, но и Денису Айрапетяну занять второе место. Эта командная тактика вполне реализовалась, она была основным настроем наших тренеров. Ребята показали и высокий индивидуальный класс, и отличную командную работу", - сказала ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Второе место занял еще один спортсмен из России, Денис Айрапетян, третьим стал Шинки Кнегт. Для шорт-трекиста из Нидерландов чемпионат Европы стал первым крупным стартом с 2018 года. Многократный чемпион мира восстанавливался после ожогов третьей степени.

Для 20-летнего Ивлиева этот успех стал самым значимым во взрослой международной карьере. Ранее его главным достижением была бронза Универсиады 2019 года в Красноярске. В воскресенье Ивлиев, Айрапетян и Елистратов поборются за награды на дистанции 1 000 метров.

"Это наш молодой спортсмен, 500 метров - его коронная дистанция, он прирожденный спринтер. Давно ждем, чтобы он смог реализовать себя. Хорошо, что это случилось в этот непростой сезон, это его первый индивидуальный титул во взрослой категории. Показал очень достойный бег, с первых кругов взял лидерство в свои руки, результат очень достойный", - подчеркнула Барышева в беседе с корреспондентом ТАСС.

Пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров. Эта дистанция не является коронной для 23-летней спортсменки, которая трижды побеждала на континентальных первенствах на дистанции 1 000 метров и в эстафетах. В воскресенье Просвирнова поборется за победу на дистанции 1 000 метров. На дистанции 1 500 метров золотую медаль завоевала нидерландка Сюзанне Схюлтинг, второе место заняла немка Анна Зайдель.

"Может быть, это не совсем ее дистанция, но как лидер сборной она показывает свой класс. Тем более что накануне она болела", - сказала Барышева.

О чемпионате Европы

Чемпионат Европы стал первым международным стартом для шорт-трекистов с февраля прошлого года. В последний раз спортсмены выходили на старт международного соревнования в феврале 2020 года на Кубке мира в Дордрехте (Нидерланды). После Международный союз конькобежцев (ISU) сначала перенес, а затем отменил чемпионат мира - 2020. Также были отменены все шесть этапов Кубка мира сезона-2020/21.

По приезде в Гданьск все члены команд сдали ПЦР-тесты на коронавирус и прошли обязательный карантин в отеле. Отрицательные результаты позволили спортсменам приступить к тренировкам, а за день до старта чемпионата Европы все участники еще раз прошли тестирование.

Незадолго до старта чемпионата Европы от участия в турнире отказалась сборная Великобритании. В состав команды входила десятикратная чемпионка Европы Элиз Кристи. Недосчитались ряда спортсменов и хозяева турнира поляки. Также в Польшу не приехала олимпийская чемпионка итальянка Арианна Фонтана, решившая сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира в нидерландском Дордрехте, который пройдет в марте.

Соревнования проходят при строгом соблюдении медицинского регламента. На церемонии награждения спортсмены самостоятельно забирают свои медали и цветы. Также запрещены рукопожатия и совместные фото на подиуме.

Чемпионат Европы завершится 24 января, в последний день соревнований будет разыграно шесть комплектов медалей. Финальные забеги у мужчин и женщин состоятся на дистанциях 1 000 м, также пройдут суперфиналы на дистанции 3 000 метров. Завершат программу чемпионата Европы две эстафеты. В суперфинал забега на 3 000 метров отбираются восемь спортсменов с наибольшей суммой очков на трех дистанциях (500, 1 000, 1 500 метров), на каждой дистанции участникам финала начисляются очки за занятое место (34 очка за 1-е место, 21 за 2-е, 13 за 3-е, 8 за 4-е, 5 за 5-е, 3 за 6-е, 2 за 7-е, 1 за 8-е).

Перед финальным днем в общем зачете многоборья у мужчин российские спортсмены занимают первые три места. Елистратов и Ивлеев имеют в активе по 34 очка, у Айрапетяна 22 очка. Просвирнова занимает четвертое место с 16 очками, отставая от Зайдель (21 очко), Наталии Малишевской из Польши (23) и Схюлтинг (68). Россиянка Екатерина Ефременкова имеет в активе 8 очков, а Евгения Захарова очков не набрала.