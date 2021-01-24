Россиянин Шварцман примет участие в тестах команды "Формулы-1" "Феррари"

ТАСС, 24 января. Российский пилот Роберт Шварцман примет участие в предсезонных тестах команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Всего в тестах примут участие семь пилотов, включая основных - монегаска Шарля Леклера и испанца Карлоса Сайнса, а также гонщиков академии - француза Жулиано Алези, новозеландца Маркуса Армстронга, немца Мика Шумахера и британца Каллума Айлотта. Шварцман сядет за руль 25 января.

В прошедшем сезоне Шварцман выступал в "Формуле-2". По итогам сезона он занял четвертое место. В 2021 году он продолжит выступление в этой гоночной серии.