Голы Григоренко и Гаврикова принесли "Коламбусу" победу над "Тампой" в матче НХЛ

ТАСС, 24 января. "Коламбус" одержал победу над "Тампой" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей две шайбы забросили российские хоккеисты - нападающий Михаил Григоренко (11-я минута) и защитник Владислав Гавриков (20), также отличились Ник Фолиньо (5), Зак Веренски (47) и Эрик Робинсон (59). У проигравших голы на счету Виктора Хедмана (5) и Ондржея Палата (20), в эпизоде с шайбой Хедмана результативной передачей отметился российский нападающий Александр Волков.

Для Григоренко, Гаврикова и Волкова эти очки стали первыми в текущем сезоне НХЛ.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Тампа" и "Коламбус" занимают первые две строчки, в их активе по шесть очков, но "Тампа" провела четыре матча, а "Коламбус" - шесть.

В следующем матче "Коламбус" примет "Флориду", "Тампа" в гостях сыграет с "Каролиной", обе встречи пройдут в ночь на 27 января.