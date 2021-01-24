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Футбол во Франции

Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель" в чемпионате Франции

Российский полузащитник появился на поле после перерыва
Аркадиуш Милик и Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Аркадиуш Милик и Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 24 января. "Монако" одержал победу над "Марселем" со счетом 3:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гильермо Марипан (47-я минута), Орельен Тчуамени (75) и Стеван Йоветич (90+2). Первые два мяча были забиты с передач полузащитника сборной России Александра Головина. Он вышел на поле после перерыва и сделал два результативных паса с угловых, а на 90-й минуте получил желтую карточку. У проигравших отличился Неманья Радоньич (12).

В турнирной таблице "Монако" занимает четвертое место, набрав 39 очков, "Марсель" с 32 очками идет шестым. "Монако" в следующем туре 31 января в гостях сыграет с "Нантом", "Марсель" 30 января примет "Ренн".

Также в субботу "Ницца" в гостях обыграла "Ланс" со счетом 1:0.

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