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Мировой футбол

"Спортинг" обыграл "Брагу" и третий раз в истории выиграл Кубок португальской лиги

Лиссабонский клуб одержал три победы в последние четыре года

ТАСС, 24 января. Лиссабонский "Спортинг" переиграл "Брагу" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка португальской футбольной лиги.

Единственный мяч забил Педро Порро (41-я минута). На 33-й минуте со скамеек запасных были удалены главные тренеры команд Рубен Аморим ("Спортинг") и Карлуш Карвальял ("Брага").

Кубок лиги разыгрывается с сезона-2007/08. "Спортинг" стал трехкратным обладателем трофея, лидирует по этому показателю "Бенфика" - 7 побед. "Спортинг" одержал третью победу за четыре последних года.

"Спортинг" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, набрав 36 очков после 14 туров. "Брага" идет четвертой (27).

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