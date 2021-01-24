Россиянин Евлоев продлил победную серию в UFC

ТАСС, 24 января. Российский боец Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Ником Ленцем раздельным решением судей в поединке в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Соревнования проходят на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в присутствии зрителей впервые с марта 2020 года.

В активе 26-летнего Евлоева 14 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). Он провел четвертый бой в UFC и одержал четвертую победу.

Ранее в воскресенье казахстанец Жалгас Жумагулов единогласным решением судей уступил шведу Амиру Альбази в поединке в наилегчайшем весе.