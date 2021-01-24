Чендлер нокаутировал Хукера в поединке на турнире UFC

ТАСС, 24 января. Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Дэн Хукер уступил американцу Майклу Чендлеру в поединке в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Соревнования впервые с марта 2020 года прошли в присутствии зрителей.

Действующим чемпионом в данной весовой категории является россиянин Хабиб Нурмагомедов, который в октябре прошлого года объявил о завершении карьеры. 16 января президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов в их личной беседе допустил возможность возобновления карьеры, одним из условий этого должны быть яркие бои в исполнении Хукера и Чендлера, а также американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора, которые встретятся позднее в воскресенье.

В активе 30-летнего Хукера 20 побед и десять поражений. Чендлеру 34 года, он выиграл 22 боя и пять раз проиграл.