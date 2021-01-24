Первая в сезоне НХЛ шайба Дадонова не помогла "Оттаве" победить "Виннипег"

ТАСС, 24 января. "Виннипег" обыграл "Оттаву" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (15-я минута), Кайл Коннор (29), Эндрю Копп (43, 57), Пол Штястны (56) и Марк Шайфли (58). У проигравших голы на счету Евгения Дадонова (25), Брэди Ткачука (32) и Ника Пола (35), в эпизоде с шайбой Пола результативной передачу отдал российский нападающий Артем Анисимов. Защитник "Оттавы" Никита Зайцев очков не набрал.

Дадонов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету одна точная передача. Анисимов впервые в сезоне отметился результативными действиями.