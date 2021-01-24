Призер чемпионата мира по лыжным гонкам Николай Чеботько погиб в ДТП

ТАСС, 24 января. Бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам казахстанец Николай Чеботько погиб ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

38-летний Чеботько попал в аварию в ночь на 24 января.

"НОК Казахстана от имени всего спортивного сообщества страны выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека", - говорится в сообщении.

Чеботько является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в командном спринте, четыре раза лыжник участвовал в Олимпийских играх. В его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Азиатских игр, трижды спортсмен поднимался на подиум на этапах Кубка мира, завоевав золото в 2012 году в Квебеке.