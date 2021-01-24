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Биатлон

Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Италии

Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года
Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 24 января. Женская сборная России стала победителем эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды, затратив на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов. Второе место заняла команда Германии, третье - сборная Франции.

Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.

Теги
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