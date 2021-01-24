СБР ожидает ответа по символике на чемпионате мира на следующей неделе

ТАСС, 24 января. Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение по вопросу символики сборной России на чемпионате мира в начале следующей недели. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. В пятницу Майгуров сообщил, что обсудил с руководством IBU флаг, логотип и музыку, с которыми будет выступать российская команда на чемпионате мира.

"Мы провели два совещания, достигнута определенная договоренность. Обменялись официальными письмами, ждем ответ в начале следующей недели. Надеюсь, что найдем компромисс о нашей символике на чемпионат мира", - сказал Майгуров.

"Мы будем следовать тем критериям, которые предъявил CAS для российского спорта. Что касается атрибутики СБР, она в меньшей степени пострадает, в большей степени не будем использовать национальный флаг", - отметил глава СБР.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.