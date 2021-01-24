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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Арефьев победил на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Второе время показал представитель Нидерландов Дай Дай Нтаб
Артем Арефьев EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Артем Арефьев
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 24 января. Российский конькобежец Артем Арефьев занял первое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

Россиянин преодолел дистанцию за 34,459 секунды, установив личный рекорд. Второе время показал представитель Нидерландов Дай Дай Нтаб (отставание 0,19 секунды), третьим стал его соотечественник Леннарт Велема (+0,28).

Россиянин Виктор Муштаков стал седьмым (+0,33), Руслан Мурашов был дисквалифицирован.

Этап Кубка мира в Нидерландах завершится в воскресенье.

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