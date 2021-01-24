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Зимние олимпийские виды спорта

Елистратов завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы по шорт-треку

В воскресенье россиянин победил на дистанции 1 000 м
Семен Елистратов EPA-EFE/Adam Warzawa
Описание
Семен Елистратов
© EPA-EFE/Adam Warzawa

ТАСС, 24 января. Россиянин Семен Елистратов занял первое место в забеге на 1 000 м на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в польском Гданьске.

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Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 24,885 секунды. Вторым стал Джон-Генри Крюгер из Венгрии (1.25,232), третьим к финишу пришел Ицхак де Лат из Нидерландов (1.25,280). Россиянин Денис Айрапетян показал пятое время (1.25,760).

В женском забеге на 1 000 м Екатерина Ефеменкова стала четвертой, Евгения Захарова - пятой.

В субботу Елистратов стал чемпионом Европы на дистанции 1 500 м. 30-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года, на его счету также бронза Олимпиады-2018, одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов мира, 13 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей европейских первенств.

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Зимние олимпийские виды спорта
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