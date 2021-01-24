{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Просвирнова завоевала бронзовую медаль в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку

Победила Сюзанне Схютлинг из Нидерландов
Софья Просвирнова Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Софья Просвирнова
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 24 января. Россиянка Софья Просвирнова победила на дистанции 3 000 м на чемпионате Европы по шорт-треку и заняла третье место в многоборье. Соревнования проходят в польском Гданьске.

Просвирнова показала результат 5 минут 37,076 секунды. Второй стала немка Анна Зайдель (5.37,210), третье место заняла россиянка Екатерина Ефременкова (5.37,561).

Просвирнова заняла третье место в многоборье, набрав 53 очка. Ефременкова стала четвертой (29), Евгения Захарова - девятой (5). Победила Сюзанне Схютлинг из Нидерландов (102), второе место у Зайдель (55).

Просвирновой 23 года, она является пятикратной чемпионкой Европы.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Биатлон
Драчев не считает успехи российских биатлонистов в Антхольце признаком выхода из кризиса
Бывший глава СБР отметил, что на чемпионате мира в феврале соперники будут в лучшей форме
Читать полностью