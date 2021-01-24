Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Европы по шорт-треку

ТАСС, 24 января. Сборная России в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна и Константина Ивлиева завоевала бронзовые медали в эстафете на дистанции 5 000 м на чемпионате Европы по шорт-треку. Россияне заняли второе место в общекомадном зачете соревнований, завершившихся в польском Гданьске.

В женской эстафете на 3 000 м россиянки финишировали первыми, однако из-за нарушения правил их результат был аннулирован. В итоге победу одержала команда Франции, второй стала сборная Нидерландов, третьей - Италии.

Российские спортсмены на турнире завоевали восемь медалей - четыре золотые, серебряную и три бронзовые. Победы одержали Семен Елистратов (многоборье, 1 000 м, 1 500 м) и Константин Ивлиев (500 м). Серебряные медали в актив российской команды принес Денис Айрапетян (1 500 м). Бронзовые награды завоевали Софья Просвирнова (1 500 м, многоборье) и мужская сборная в эстафете.

Российская команда заняла второе место в общем зачете турнира, первую строчку заняли спортсмены из Нидерландов (5-2-5), третью - французы (1-0-0).

Следующий чемпионат Европы запланирован в январе 2022 года в Дрездене.