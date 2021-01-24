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Зимние неолимпийские виды спорта

Член сборной Болгарии по фрирайду погиб под лавиной в Банско

Спортсмену было 18 лет

СОФИЯ, 24 января. /ТАСС/. Снежная лавина сошла в воскресенье в районе болгарского горнолыжного курорта Банско, расположенного в горах Пирин, погиб 18-летний член сборной Болгарии по фрирайду. Об этом на своем сайте сообщила газета "24 часа".

Сход лавины произошел за пределами лыжных трасс в одном из ущелий, где на сноуборде тренировался опытный спортсмен со своим тренером. В спасательной акции участвовало 10 человек, им удалось быстро выйти на место инцидента, но к моменту обнаружения пострадавший уже скончался. Воздушная подушка, которая должна была спасти от лавины, разорвалась после удара о дерево, и он был засыпан снегом.

Спасатели предупреждают, что в горах Пирин сохраняется высокая лавинная опасность и рекомендуют использовать для катания на лыжах и сноуборде только маркированные трассы.

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БолгарияЗимние неолимпийские виды спорта
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