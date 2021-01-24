Акименко сожалеет, что чемпион мира Баршим пока не может выступать на турнире в Москве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Михаил Акименко, занявший второе место на московском турнире "Битва полов", сожалеет, что пока в этих соревнованиях не могут выступать иностранцы. Об этом Акименко рассказал журналистам.

Смешанный турнир по прыжкам в высоту "Битва полов" проходил в Москве в четвертый раз. Победу одержала Мария Ласицкене, Акименко занял второе место, прыгнув на 2,31 метра и установив лучший результат сезона в мире. В турнире не имели права принимать участие иностранцы по причине того, что Всероссийская федерация легкой атлетики с ноября 2015 года поражена в правах.

"Я доволен своим сегодняшним выступлением, мне удалось установить лучший результат сезона в мире. Конечно, можно было прыгать и выше, но пока в техническом плане не все получается. Мне с Машей тяжело было сегодня бороться, два метра у женщин - это серьезная высота. Сейчас я готов процентов на 90, все будет на чемпионате России, к которому я готовлюсь", - сказал Акименко.

"Если бы сегодня в соревнованиях принимали участие иностранцы, то результаты могли быть куда выше. К прыжку на 235, который был бы моим личным рекордом зимой, сегодня я не был готов в техническом плане. Но если бы сюда приехал Баршим, то я бы обязательно прыгнул", - заметил спортсмен.

Катарец Мутаз Баршим опередил Акименко осенью 2019 года на чемпионате мира, который проходил в Дохе. Акименко долгое время лидировал по ходу соревнований, однако в концовке Баршиму удалось прыгнуть на 2,37 метра и победить. Акименко установил тогда в Дохе свой личный рекорд на открытых стадионах (2,35).