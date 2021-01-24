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ЧМ-2021 по гандболу

Российские гандболисты не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира

В заключительном матче основного раунда россияне проиграли команде Швеции
Российский гандболист Дмитрий Киселев (в центре) EPA-EFE/Mohamed Abd El Ghany
Описание
Российский гандболист Дмитрий Киселев (в центре)
© EPA-EFE/Mohamed Abd El Ghany

ТАСС, 24 января. Российские гандболисты проиграли команде Швеции со счетом 20:34 в заключительном матче основного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Египте.

Россияне с пятью очками в пяти встречах заняли четвертое место в таблице четвертой группы и не сумели выйти в четвертьфинал. Первое место заняла команда Швеции (8), второе - Египта (7), третье - Словении (6). В четвертьфинал выходят по две лучшие команды из четырех групп. В понедельник пройдут заключительные матчи в первой и второй группах. Четвертьфиналы пройдут 27 января.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года, действующим чемпионом является сборная Дании. Сборная России побеждала на турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999). На предыдущем первенстве российская команда не сумела выйти из группы на предварительной стадии. Соревнования в Египте, проходящие без зрителей из-за пандемии, завершатся 31 января.

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ЧМ-2021 по гандболу
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