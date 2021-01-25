СМИ: футболист "Реала" Эдегор прибыл в Лондон для подписания соглашения с "Арсеналом"

ТАСС, 25 января. Норвежский полузащитник испанского "Реала" из Мадрида Мартин Эдегор прибыл в Лондон для того, чтобы подписать соглашение с английским футбольным клубом "Арсенал". Об этом в Twitter сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, в понедельник 22-летний игрок пройдет медобследование. Норвежец перейдет в английский клуб на правах аренды.

Эдегор перешел в "Реал" из норвежского "Стремсгодсета" в январе 2015 года, когда ему было 16 лет. Его дебютное появление на поле в составе мадридцев произошло 23 мая 2015 года, когда он вышел на замену в последнем туре чемпионата Испании против "Хетафе" (7:3). Норвежец на 58-й минуте заменил португальского нападающего Криштиану Роналду.

В следующем сезоне Эдегор был переведен в молодежный состав "Реала". После этого он играл в аренде в нидерландских "Херенвене" и "Витессе". В июле 2019 года норвежец был отдан в аренду в "Реал Сосьедад". В текущем сезоне в составе "Реала" провел 9 матчей во всех турнирах.