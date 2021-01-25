Шахматист Есипенко назвал победу над Карлсеном одним из лучших дней в жизни

ТАСС, 25 января. Российский шахматист Андрей Есипенко не до конца осознал, что сумел обыграть действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, и считает этот день одним из лучших в жизни. Комментарий россиянина приводит пресс-служба турнира.

В воскресенье Есипенко обыграл Карлсена белыми фигурами в восьмом туре супертурнира в Вейк-ан-Зее. Российский гроссмейстер является выпускником образовательного центра "Сириус", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, это один из лучших дней в моей жизни, - сказал Есипенко. - Я чувствую себя просто прекрасно, у меня нет слов. После начальной части партии я думал, что у меня есть определенные шансы благодаря сложившейся ситуации на доске. После одного из ходов Карлсена я понял, что нахожусь в выигрышной позиции. Я до сих пор до конца не осознал, что мне удалось переиграть Карлсена. Не знаю, как буду праздновать победу, но сегодня точно хорошо высплюсь".

После восьми туров Есипенко занимает в турнирной таблице третье место, набрав пять очков. В девятом туре он сыграет с иранцем Алирезой Фируджей, выступающим под флагом Международной федерации шахмат.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2020 году победу одержал американец Фабиано Каруана. Турнир завершится 31 января.