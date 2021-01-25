"Милуоки" переиграл "Атланту" в матче НБА. Адетокунбо сделал дабл-дабл

ТАСС, 25 января. "Милуоки" одержал победу над "Атлантой" со счетом 129:115 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком стал баскетболист "Атланты" Деандре Хантер (33 очка), у его одноклубника Джона Коллинза 30 баллов. У "Милуоки" дабл-дабл сделал Яннис Адетокунбо (27 очков + 14 подборов).

В турнирной таблице Восточной конференции "Милуоки" идет вторым, одержав 10 побед в 16 играх, "Атланта" располагается на шестой строчке, клуб выиграл и проиграл по восемь матчей. "Милуоки" прервал трехматчевую победную серию "Атланты".

В следующей игре "Милуоки" в гостях встретится с "Торонто" 28 января, "Атланта" примет "Лос-Анджелес Клипперс" днем ранее.

Результаты других встреч игрового дня

"Индиана" - "Торонто" - 102:107;

"Лос-Анджелес Клипперс" - "Оклахома" - 108:100;

"Бостон" - "Кливленд" - 141:103;

"Орландо" - "Шарлотт" - 104:107;

"Сан-Антонио" - "Вашингтон" - 121:101.