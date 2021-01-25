Шайба Гурьянова и пас голкипера Худобина помогли "Далласу" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

В составе хозяев отличились Денис Гурьянов (15-я минута), Роопе Хинц (27), которому ассистировал голкипер команды Антон Худобин, и Джо Павелски (45). У "Нэшвилла" шайбы в активе Филипа Форсберга (35) и Микаэля Гранлунда (50).

Гурьянов набрал три очка (два гола + передача) в двух матчах, он нанес семь бросков в створ в игре против "Нэшвилла". Худобин отразил 15 бросков из 17. Одноклубник Гурьянова Александр Радулов и форвард "Нэшвилла" Яков Тренин не отметились результативными действиями.

"Даллас" идет четвертым в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала четыре очка в двух играх. "Нэшвилл" располагается на седьмой строчке, имея такое же количество очков после пяти игр. В следующем матче "Даллас" примет "Детройт", "Нэшвилл" - "Чикаго". Обе встречи пройдут 27 января.

"Миннесота" на своем льду уступила "Сан-Хосе" (3:5), российский форвард хозяев Кирилл Капризов отметился голевой передачей и набрал шестое (1+5) очко в сезоне. Он стал первым новичком в истории франшизы, который набирал в среднем одно очко в первых шести играх. Российский защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов провел на льду 10 минут 17 секунд, нанес один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности "0", форвард Максим Летунов пропускает старт сезона согласно протоколу лиги о мерах по борьбе с распространением коронавируса.