Оргкомитет российской части ЧЕ-2020 запустил футбольный квест по Санкт-Петербургу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы - 2020 по футболу запустил квест "Футбольный Петербург". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Благодаря квесту все желающие смогут совершить виртуальную прогулку по Санкт-Петербургу, совместив ее с футбольной викториной. Принять участие в квесте пользователи смогут на компьютере, с помощью мобильного телефона или во время реальной поездки в город, посетив специализированный сайт. Помимо традиционного формата с вопросами и ответами квест включает в себя три полноценные экскурсии - по Дворцовой площади, окрестностям Мариинского театра и стадиону "Динамо".

"Проведение массовых мероприятий ограничено, и мы ищем новые форматы взаимодействия с аудиторией. Поэтому и решили предложить популярный формат квеста, совместив в нем футбол, историю и искусство. Уверен, тут будет шанс и улыбнуться, и проверить свою эрудицию, и узнать что-то новое", - сказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Участники квеста смогут побороться за различные призы, включая билеты на матчи чемпионата Европы. По два билета на игры турнира достанутся пятерым победителям. Они будут выбраны из 50 финалистов случайным образом. Остальные участники, лучше других ответившие на вопросы, получат призы с символикой чемпионата Европы.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.