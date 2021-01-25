Паралимпийский комитет России не будет подавать апелляцию на решение CAS по делу РУСАДА

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) не планирует подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о санкциях в отношении российского спорта

CAS 17 декабря частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В конце декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью ТАСС заявил, что CAS допустил процессуальные нарушения, которые были отмечены юристами. Глава ОКР также рассказал о планах оспорить эти нарушения в кассационной инстанции. Олимпийский комитет России, как и Паралимпийский комитет России, участвовал в процессе между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны. В понедельник РУСАДА сообщило, что не будет подавать апелляцию на решение CAS.

"В планах паралимпийского комитета нет подачи апелляции на решение CAS. Наши аргументы были услышаны, сроки санкций сокращены, наша команда допущена на Паралимпиаду в полном объеме. Плюс выступать спортсмены паралимпийской сборной смогут в форме в цветах российского флага", - сказал Рожков.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе CAS, апелляции на решение может рассматривать только Федеральный суд Швейцарии. Срок подачи апелляций истекает 2 февраля.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.