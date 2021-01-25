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Футбол в России

Хабиб Нурмагомедов потренировался с футболистами "Спартака"

Московский клуб проводит сбор в Абу-Даби
Хабиб Нурмагомедов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 25 января. Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов потренировался с футболистами московского "Спартака" на сборе в Абу-Даби. Об этом он сообщил в прямом эфире в Instagram.

Нурмагомедов провел тренировку вместе с игроками Георгием Джикиеей, Аязом Гулиевым, Остоном Уруновым, Зелимханом Бакаевым, а также с бывшим игроком команды Жано Ананидзе и блогером Евгением Савиным.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.

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Российский футболНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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