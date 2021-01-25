Хабиб Нурмагомедов потренировался с футболистами "Спартака"

ТАСС, 25 января. Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов потренировался с футболистами московского "Спартака" на сборе в Абу-Даби. Об этом он сообщил в прямом эфире в Instagram.

Нурмагомедов провел тренировку вместе с игроками Георгием Джикиеей, Аязом Гулиевым, Остоном Уруновым, Зелимханом Бакаевым, а также с бывшим игроком команды Жано Ананидзе и блогером Евгением Савиным.