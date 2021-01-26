Рекорды в НХЛ и дружба с Третьяком. Уэйну Гретцки исполнилось 60 лет

Уэйн Гретцки является обладателем четырех Кубков Стэнли и автором более 60 рекордов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вот лишь самые значимые из них. Больше всех голов за карьеру (894) и один сезон (92). Больше всех очков за карьеру (2857) и один сезон (215). Больше всех передач за карьеру (1963) и сезон (163). Больше всех сезонов с 50 голами и более (9 вместе с Майком Босси). Больше всех хет-триков в регулярных чемпионатах (50). Больше всех голов (122) и передач (160) за карьеру в плей-офф.

Большинство из этих рекордов на данный момент кажутся вечными. Единственным хоккеистом современности, который может повторить или обогнать Гретцки по некоторым показателям, является Александр Овечкин. В активе российского капитана "Вашингтона" 8 сезонов с 50 и более заброшенными шайбами. В прошлом сезоне он остановился на отметке 48 голов и уже мог догнать Гретцки и Босси, если бы не пандемия. Из-за нее же нынешний сезон проходит в укороченном формате, таким образом, россиянин потерял порядка 60 игр. 35-летний Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 707 шайб. С 1980 по 1987 год Гретцки восемь сезонов подряд выигрывал самый почетный индивидуальный трофей НХЛ — "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку сезона). После него только чешскому вратарю Доминику Гашеку (1997, 1998) и Овечкину (2008, 2009) удавалось сохранить приз на два года. Приглашение Третьяка У отца Гретцки белорусско-украинские корни, однако сам Уэйн всю жизнь посвятил североамериканскому хоккею, практически в одиночку сделав "Эдмонтон" командой-династией и выиграв три Кубка Канады со сборной этой страны. В 2008 году Гретцки стал единственным североамериканцем, вошедшим в символическую сборную столетия Международной федерации хоккея (IIHF). В историю он вошел под говорящим прозвищем Великий (The Great One).

Описание Владислав Третьяк и Уэйн Гретцки, 1982 год © Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

В начале 70−80-х годов прошлого века сборные СССР и Канады очень часто встречались между собой в различных турнирах. Особенно яркими получались противостояния в Суперсериях и на Кубках Канады. В 1981 году молодой Гретцки стал лучшим бомбардиром турнира, Владислав Третьяк — самым ценным игроком. В финале родоначальники хоккея были разгромлены со счетом 8:1. Спустя год Гретцки в первый и последний раз в карьере приехал на чемпионат мира, желая отомстить советским хоккеистам за поражение. Канадский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, забросив шесть шайб и отдав восемь голевых передач. Однако сборная Канады довольствовалась лишь третьим местом. Золотые медали завоевала советская команда, дважды переигравшая "кленовые листья" по ходу турнира. Несмотря на принципиальность противостояния между сборными СССР и Канады, некоторые игроки обеих команд находились в дружеских отношениях за пределами льда. Так, в 1983 году Третьяк пригласил Гретцки и его семью в Москву. Поездку организовывали на высшем уровне. Премьер-министр Канады Пьер Трюдо написал для Гретцки сопроводительное письмо, указав, что канадец едет в СССР как посол хоккея, чтобы укрепить взаимопонимание между народами.

Описание В гостях у Владислава Третьяка, 1982 год © Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

По словам Гретцки, больше всего в Москве его впечатлила смена караула у Мавзолея Ленина на Красной площади. Также канадцу очень понравилось в Кремле и московском метро. В рамках программы у Третьяка и Гретцки были совместные съемки на льду, а венчал все ужин в доме советского вратаря. "Мы его встретили хлебом-солью, Татьяна стол накрыла. Был он, его братья и невеста. Научил его пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело, — сразу же, не дыша, пепси-колой запить. И вот так ему понравилось. За хоккей выпили. Я его уже хотел пожалеть и третью не наливать, но когда сказал, что третью у нас пьют за женщин, Уэйн затребовал: "А мне?" Налил. Но больше не дал", — рассказывал Третьяк. Хорошие отношения у Гретцки сложились и с Овечкиным. Канадец заявил, что очень хотел бы первым пожать руку российскому хоккеисту, когда тот побьет его снайперский рекорд в НХЛ. Во время пандемии Гретцки предложил Овечкину сыграть два благотворительных матча в хоккейный симулятор NHL 20. В итоге во время совместного эфира Гретцки и Овечкину удалось собрать более $40 тыс. для заболевших коронавирусной инфекцией. Обмены по ходу карьеры Лучшие годы карьеры Гретцки провел в "Эдмонтоне", затем играл за "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Однако мало кому известно, что канадец является продуктом Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). Первым профессиональным клубом Гретцки был "Индианаполис Рейсерс". Так как Уэйн не мог попасть в НХЛ до 20 лет из-за ограничения по возрасту (позже это правило было пересмотрено), он заключил семилетний контракт с "Индианаполисом", когда ему было 17 лет.

Описание Уэйн Гретцки, 1982 год © AP Photo/Reed Saxon

Гретцки провел за "Индианаполис" всего восемь матчей, после чего владелец Нельсон Скалбэния продал его контракт "Эдмонтону". Легенда гласит, что Гретцки и еще несколько игроков оказались ставкой в игре в нарды, которую Скалбэния проиграл владельцу "Эдмонтона" Питеру Поклингтону. Скалбэния же эту легенду опровергает. "Это просто легенда. Мы играли в нарды, но не на игрока, а на деньги, которые Питер задолжал мне за мою долю в "Эдмонтоне" (Скалбэния одно время был владельцем "Ойлерз", после чего продал клуб Поклингтону — прим. ТАСС). Мы договорились, что если он не может расплатиться, то мы сыграем в нарды и в случае выигрыша я смогу выкупить обратно свою часть клуба. Я проиграл", — говорил Скалбэния. Таким образом, Гретцки никогда не был задрафтован клубом НХЛ. Он выступал за "Ойлерз" в ВХА, когда лига соединилась с НХЛ в марте 1979 года. Каждой команде разрешалось сохранить двух хоккеистов в своем составе из ВХА, так что Гретцки миновал процедуру драфта.

Описание С Кубком Стэнли, 1984 год © AP Photo/Larry MacDougall