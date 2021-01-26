{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Рекорды в НХЛ и дружба с Третьяком. Уэйну Гретцки исполнилось 60 лет

Уэйн Гретцки, 1999 год
© AP Photo/Larry MacDougall
Большинство достижений этого игрока в Национальной хоккейной лиге до сих пор кажутся вечными и незыблемыми

Уэйн Гретцки является обладателем четырех Кубков Стэнли и автором более 60 рекордов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вот лишь самые значимые из них. Больше всех голов за карьеру (894) и один сезон (92). Больше всех очков за карьеру (2857) и один сезон (215). Больше всех передач за карьеру (1963) и сезон (163). Больше всех сезонов с 50 голами и более (9 вместе с Майком Босси). Больше всех хет-триков в регулярных чемпионатах (50). Больше всех голов (122) и передач (160) за карьеру в плей-офф.

TЕСТ
Овечкин или Гретцки? Угадай хоккеиста по достижениям

Большинство из этих рекордов на данный момент кажутся вечными. Единственным хоккеистом современности, который может повторить или обогнать Гретцки по некоторым показателям, является Александр Овечкин. В активе российского капитана "Вашингтона" 8 сезонов с 50 и более заброшенными шайбами. В прошлом сезоне он остановился на отметке 48 голов и уже мог догнать Гретцки и Босси, если бы не пандемия. Из-за нее же нынешний сезон проходит в укороченном формате, таким образом, россиянин потерял порядка 60 игр. 35-летний Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 707 шайб.

С 1980 по 1987 год Гретцки восемь сезонов подряд выигрывал самый почетный индивидуальный трофей НХЛ — "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку сезона). После него только чешскому вратарю Доминику Гашеку (1997, 1998) и Овечкину (2008, 2009) удавалось сохранить приз на два года.

Приглашение Третьяка

У отца Гретцки белорусско-украинские корни, однако сам Уэйн всю жизнь посвятил североамериканскому хоккею, практически в одиночку сделав "Эдмонтон" командой-династией и выиграв три Кубка Канады со сборной этой страны. В 2008 году Гретцки стал единственным североамериканцем, вошедшим в символическую сборную столетия Международной федерации хоккея (IIHF). В историю он вошел под говорящим прозвищем Великий (The Great One).

Владислав Третьяк и Уэйн Гретцки, 1982 год Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС
Описание
Владислав Третьяк и Уэйн Гретцки, 1982 год
© Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

В начале 70−80-х годов прошлого века сборные СССР и Канады очень часто встречались между собой в различных турнирах. Особенно яркими получались противостояния в Суперсериях и на Кубках Канады. В 1981 году молодой Гретцки стал лучшим бомбардиром турнира, Владислав Третьяк — самым ценным игроком. В финале родоначальники хоккея были разгромлены со счетом 8:1.

Спустя год Гретцки в первый и последний раз в карьере приехал на чемпионат мира, желая отомстить советским хоккеистам за поражение. Канадский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, забросив шесть шайб и отдав восемь голевых передач. Однако сборная Канады довольствовалась лишь третьим местом. Золотые медали завоевала советская команда, дважды переигравшая "кленовые листья" по ходу турнира.

Несмотря на принципиальность противостояния между сборными СССР и Канады, некоторые игроки обеих команд находились в дружеских отношениях за пределами льда. Так, в 1983 году Третьяк пригласил Гретцки и его семью в Москву. Поездку организовывали на высшем уровне. Премьер-министр Канады Пьер Трюдо написал для Гретцки сопроводительное письмо, указав, что канадец едет в СССР как посол хоккея, чтобы укрепить взаимопонимание между народами.

В гостях у Владислава Третьяка, 1982 год Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС
Описание
В гостях у Владислава Третьяка, 1982 год
© Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

По словам Гретцки, больше всего в Москве его впечатлила смена караула у Мавзолея Ленина на Красной площади. Также канадцу очень понравилось в Кремле и московском метро. В рамках программы у Третьяка и Гретцки были совместные съемки на льду, а венчал все ужин в доме советского вратаря. "Мы его встретили хлебом-солью, Татьяна стол накрыла. Был он, его братья и невеста. Научил его пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело, — сразу же, не дыша, пепси-колой запить. И вот так ему понравилось. За хоккей выпили. Я его уже хотел пожалеть и третью не наливать, но когда сказал, что третью у нас пьют за женщин, Уэйн затребовал: "А мне?" Налил. Но больше не дал", — рассказывал Третьяк.

Хорошие отношения у Гретцки сложились и с Овечкиным. Канадец заявил, что очень хотел бы первым пожать руку российскому хоккеисту, когда тот побьет его снайперский рекорд в НХЛ. Во время пандемии Гретцки предложил Овечкину сыграть два благотворительных матча в хоккейный симулятор NHL 20. В итоге во время совместного эфира Гретцки и Овечкину удалось собрать более $40 тыс. для заболевших коронавирусной инфекцией.

Обмены по ходу карьеры

Лучшие годы карьеры Гретцки провел в "Эдмонтоне", затем играл за "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Однако мало кому известно, что канадец является продуктом Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). Первым профессиональным клубом Гретцки был "Индианаполис Рейсерс". Так как Уэйн не мог попасть в НХЛ до 20 лет из-за ограничения по возрасту (позже это правило было пересмотрено), он заключил семилетний контракт с "Индианаполисом", когда ему было 17 лет.

Уэйн Гретцки, 1982 год AP Photo/Reed Saxon
Описание
Уэйн Гретцки, 1982 год
© AP Photo/Reed Saxon

Гретцки провел за "Индианаполис" всего восемь матчей, после чего владелец Нельсон Скалбэния продал его контракт "Эдмонтону". Легенда гласит, что Гретцки и еще несколько игроков оказались ставкой в игре в нарды, которую Скалбэния проиграл владельцу "Эдмонтона" Питеру Поклингтону. Скалбэния же эту легенду опровергает.

"Это просто легенда. Мы играли в нарды, но не на игрока, а на деньги, которые Питер задолжал мне за мою долю в "Эдмонтоне" (Скалбэния одно время был владельцем "Ойлерз", после чего продал клуб Поклингтону — прим. ТАСС). Мы договорились, что если он не может расплатиться, то мы сыграем в нарды и в случае выигрыша я смогу выкупить обратно свою часть клуба. Я проиграл", — говорил Скалбэния.

Таким образом, Гретцки никогда не был задрафтован клубом НХЛ. Он выступал за "Ойлерз" в ВХА, когда лига соединилась с НХЛ в марте 1979 года. Каждой команде разрешалось сохранить двух хоккеистов в своем составе из ВХА, так что Гретцки миновал процедуру драфта.

С Кубком Стэнли, 1984 год AP Photo/Larry MacDougall
Описание
С Кубком Стэнли, 1984 год
© AP Photo/Larry MacDougall

Удивительным является и тот факт, что по ходу карьеры в НХЛ Гретцки не раз становился участником обмена. В современном мире трудно укладывается в голове, как можно обменять лучшего хоккеиста мира. Причина экономическая — для владельцев клубов деньги важны не меньше, чем лучшие игроки.

В 1988 году владельцу "Эдмонтона" Питеру Поклингтону нужны были средства для поддержания других, не хоккейных, проектов. И он получил $15 млн, отдав Гретцки "Лос-Анджелесу". А в 1996 году "Лос-Анджелес" отпустил игрока в "Сент-Луис". Контракт Гретцки заканчивался, и, чтобы получить за него хоть что-то, "Лос-Анджелес" обменял Гретцки на трех игроков и два выбора на драфте.

Международная карьера

В составе сборной Канады Гретцки участвовал в молодежном (1978) и взрослом (1982) чемпионатах мира, где оба раза становился бронзовым призером, а также самым результативным игроком турнира по системе "гол+пас" и вошел в символическую сборную и того, и другого чемпионата. Участвовал в четырех розыгрышах Кубка Канады, забросив в 31 матче 17 шайб и сделав 40 передач. В каждом из этих турниров Гретцки набрал больше всех очков. Трижды (1984, 1987 и 1991) канадцы одерживали победу в турнире.

В 1998 году Гретцки осуществил свою давнюю мечту, выступив на Олимпиаде. Но дебют вышел неудачным — его команда уехала домой без медалей. На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити Гретцки, так и не завоевавший олимпийской медали в качестве игрока, стал чемпионом на посту генерального менеджера сборной Канады.

Артем Крук

ЧМ-2021 по гандболу
Шишкарев пообещал избавить сборную России по гандболу от вмешательства "потусторонних сил"
Глава ФГР заявил, что он имеет в виду конкретных людей, которые пытаются вмешиваться в работу сборной, напрямую дают указания игрокам
Читать полностью