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Футбол в Англии

Бывший футболист "Ливерпуля" Аггер прокомментировал новость о задержании однофамильца

Датчанин сообщил, что находится в Испании и не имеет отношения к участию в несанкционированной акции
Даниэль Аггер EPA/PETER POWELL
Описание
Даниэль Аггер
© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 25 января. Бывший защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Дании Даниэль Аггер прокомментировал новость о задержании в Москве мужчины, который назвался его именем. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

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Ранее стало известно, что Головинский районный суд рассмотрит административный протокол в отношении мужчины, задержанного за участие в несанкционированной акции в центре Москвы, он представился Даниэлем Аггером. В ОНК ТАСС сообщили, что задержанный первоначально представился наблюдателям как Аггер и как бывший футболист, но потом выяснилось, что, возможно, это россиянин, который поменял свою фамилию и имя.

"Есть небольшая путаница. Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер, теперь мы знаем это точно. Даниэль Аггер, упомянутый в инциденте в Москве, - это не я, я жив и здоров и нахожусь в Испании", - написал бывший футболист

 

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