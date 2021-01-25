Бывший футболист "Ливерпуля" Аггер прокомментировал новость о задержании однофамильца

ТАСС, 25 января. Бывший защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Дании Даниэль Аггер прокомментировал новость о задержании в Москве мужчины, который назвался его именем. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Головинский районный суд рассмотрит административный протокол в отношении мужчины, задержанного за участие в несанкционированной акции в центре Москвы, он представился Даниэлем Аггером. В ОНК ТАСС сообщили, что задержанный первоначально представился наблюдателям как Аггер и как бывший футболист, но потом выяснилось, что, возможно, это россиянин, который поменял свою фамилию и имя.

"Есть небольшая путаница. Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер, теперь мы знаем это точно. Даниэль Аггер, упомянутый в инциденте в Москве, - это не я, я жив и здоров и нахожусь в Испании", - написал бывший футболист