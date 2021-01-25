Морозов: КХЛ будет продолжать поддерживать студенческий хоккей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по-прежнему готова поддерживать студенческий хоккей. Об этом журналистам рассказал президент лиги Алексей Морозов.

Морозов примет участие в гала-матче на Красной площади в рамках всероссийского фестиваля "Спортивная студенческая ночь".

"Это интересный для нас проект (Студенческая хоккейная лига - прим. ТАСС). КХЛ готова поддерживать молодежь и студентов. Безусловно, мы будем участвовать в подобного рода гала-матчах и будем приглашать коллег на игры своей лиги", - сказал он.