Третьяк: студенческий хоккей в РФ нуждается в хорошей материально-технической базе

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Студенческому хоккею в России для своего развития нужна хорошая материально-техническая база. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Ранее в понедельник прошло заседание Совета по развитию студенческого хоккея с участием Минспорта и ФХР.

"Сейчас у нас 83 студенческие команды в 28 регионах. Я считаю, что это мало для нашей страны, поскольку у нас не создана материально-техническая база, - сказал Третьяк. - Например, если в университете Миннесоты есть два катка для женщин и мальчиков, то у нас всего четыре катка в университетах на всю страну".

"Многие игроки, которые с пяти лет занимаются хоккеем, идут получать высшее образование, потом готовы играть и прославляли бы свой институт. Тут надо подумать о базе, Минспорт должен помочь материально, чтобы команды могли путешествовать", - добавил он.

Развиваться студенческому хоккею в России мешает отсутствие регулярного тренировочного процесса, считает Третьяк. "Командам ведь нужно платить за лед, а это примерно 14 тыс. рублей в час, еще и заниматься в два часа ночи. Если создадим условия, то у нас будет много команд, так как у нас любят хоккей", - отметил он.