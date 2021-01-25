Клебо вошел в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции

ТАСС, 25 января. Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо включен в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации лыжных гонок.

Сборная Норвегии выступила на этапе Кубка мира в финском Лахти, который прошел 23-24 января, однако Клебо его пропустил. Норвежские лыжники не выступали на двух этапах Кубка мира и многодневке "Тур де Ски" из-за риска заражения коронавирусом.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдет 29-31 января.

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира.