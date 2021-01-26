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Футбол в Испании

СМИ: долги ФК "Барселона" составляют €1,173 млрд

Чистый убыток каталонцев за 2020 год без учета задолженностей в пользу клуба составляет €488 млн

ТАСС, 26 января. Общая задолженность испанского футбольного клуба "Барселона" достигла €1,173 млрд. Об этом сообщает издание El Mundo Deportivo со ссылкой на финансовый отчет клуба.

В то же время чистый убыток каталонцев за 2020 год без учета задолженностей в пользу клуба составляет €488 млн. По трансферам "Барселона" суммарно должна более €322 млн другим клубам.

В частности, "Барселона" должна выплатить французскому "Бордо" за Малкома, ныне представляющего российский "Зенит", в €21 млн. Петербуржцы должны выплатить "Барселоне" €9,4 млн.

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