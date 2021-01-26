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Евро-2020

В УЕФА воздержались от оценки числа отказов от билетов на матчи Евро-2020

Во вторник завершился период, в течение которого можно было сдать уже приобретенные билеты на матчи европейского первенства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) воздержался от оценки числа возвращенных билетов на матчи чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года. Об этом ТАСС рассказали в УЕФА.

Во вторник завершился период, в течение которого можно было сдать уже приобретенные билеты на матчи европейского первенства.

"Более подробная информация о билетах будет доступна позднее", - сообщили в УЕФА.

Ранее УЕФА выпустил специальные разъяснения для владельцев билетов на матчи турнира, они связаны с обновлениями в условиях продажи билетов и порядка их возврата. Согласно изменениям, при сокращении мест на стадионе или полном закрытии трибун УЕФА вернет полную стоимость билета болельщикам; владельцы билетов будут обязаны соблюдать санитарные нормы, принятые на стадионе, а также все нормы, установленные страной - организатором турнира.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Теги
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