Украинская теннисистка Ястремская подала в CAS апелляцию на решение об отстранении

ТАСС, 26 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской на решение об отстранении за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ястремская была временно отстранена 7 января. В пробе мочи 20-летней теннисистки была обнаружена запрещенная субстанция. Позднее спортсменка подала ходатайство в независимый трибунал Международной федерации тенниса (ITF), который оставил в силе ее временное отстранение.

В сообщении CAS отмечается, что стороны договорились об ускоренном рассмотрении дела, так как Ястремская хочет добиться отмены временного отстранения, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 8 февраля.

Ястремская занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка трижды побеждала на турнирах под эгидой организации, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019), на Открытых чемпионатах Австралии и США она доходила до третьего круга.