Матыцин: спортивная отрасль Татарстана принимала креативные решения во время пандемии

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Татарстана одними из первых в России предложили пути выхода из кризисной ситуации, возникшей в спортивной сфере вследствие пандемии коронавируса. Республика продемонстрировала креативное отношение к решению проблем, сказал на коллегии Минспорта Татарстана министр спорта России Олег Матыцин.

"Как в целом руководство республики, так и спортивная отрасль продемонстрировала пример очень креативного отношения к кризисным ситуациям. Владимир Александрович [Леонов, министр спорта республики] сказал, что спортивная отрасль Татарстана одной из первых предложила регламент выхода из этого кризиса. Мы вместе активно работали и взаимодействовали с Министерством здравоохранения, Роспотребнадзором, Федеральным медико-биологическим агентством. Благодаря такому сотрудничеству выработаны очень эффективные механизмы восстановления нормальной жизнедеятельности", - сказал он.

По словам министра, власти республики показали прагматичный и в то же время конструктивный подход к ситуациям, которые возникли не только в сфере спорта, но и в государстве, и в социальной жизни из-за пандемии коронавируса. Республика демонстрирует, как надо управлять ситуацией и как надо проводить информационную политику, отметил Матыцин. Особенно ярко это было показано на примере образования и спорта.

"Учреждения не были закрыты, они продолжают работать при строгом соблюдении, конечно же, мер безопасности и минимизации рисков заболевания, но тем не менее не нарушен естественный ритм жизни. Для психологического состояния общества, для понимания того, что каждый из вас ответственен за нашу жизнь, это очень важно. Я хочу выразить глубокую признательность лично Рустаму Нургалиевичу Минниханову, правительству Республики Татарстан за очень конструктивный подход. Иногда он требует дискуссий, главная ответственность лежит на главе республике, и этот пример, я считаю, очень показателен, очень важен для всей нашей страны, для других регионов", - добавил министр спорта России.

С начала пандемии коронавируса в мире заразились около 100 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 756 931 случай заражения, выздоровел 3 174 561 человек, умерли 70 482. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.