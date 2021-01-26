Питерс: третье поражение "Автомобилиста" подряд в КХЛ не повлияет на состояние команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Психологическое состояние игроков екатеринбургского "Автомобилиста" не изменится, несмотря на три поражения подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), команда уже настроена на следующие игры. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс.

Екатеринбургский "Автомобилист" проиграл "Металлургу" из Магнитогорска со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. 19 и 21 января "Автомобилист" потерпел поражение в матчах со СКА (1:3) и "Северсталью" (3:6).

"Не повлияет [на психологическое состояние команды]. У нас, конечно, были сегодня моменты, над которыми нужно будет поработать, от которых нужно будет избавиться, но у нас сильные игроки, психологически устойчивые", - сказал он.

По словам тренера, команда "полностью думает об игре с "Ак Барсом" и уже готовится к матчу, который состоится 28 января.

"Автомобилист" после 50 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков.