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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" проиграл "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги

Испанский клуб победил со счетом 85:81
Защитники "Барселоны" Кайл Курич и "Зенита" Остин Холлинз EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Защитники "Барселоны" Кайл Курич и "Зенита" Остин Холлинз
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 27 января. Петербургский "Зенит" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 81:85 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал центровой "Барселоны" Брэндон Дэвис, в его активе 18 очков. В составе российской команды больше всех очков набрали форварды Андрей Зубков и Артурас Гудайтис (15).

В турнирной таблице "Барселона" сохраняет лидерство, в 22 матчах команда одержала 16 побед. "Зенит" с 13 победами в 20 матчах идет четвертым.

В следующем матче "Зенит" в гостях сыграет с итальянским "Миланом", "Барселона" на выезде встретится с греческим "Олимпиакосом". Оба матча состоятся 28 января.

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