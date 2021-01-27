СМИ: олимпийскую квалификацию по синхронному плаванию планируется перенести

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Заключительный квалификационный этап по синхронному плаванию в преддверии летних Олимпийских игр, который должен был пройти в Токио с 4 по 7 марта, планируется перенести на более поздний срок. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Одной из причин для такого решения стало введение в Японии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Он действует до 7 февраля, однако власти рассматривают вариант продления еще на месяц. В частности, в рамках этих мер были отменены послабления, введенные ранее для иностранных спортсменов, а также японских, возвращающихся на родину из-за рубежа.

В таких условиях осуществить подготовку к этапу, который также должен был стать своего рода репетицией перед Играми, стало крайне сложно. Как отмечает Kyodo, в настоящее время Международная федерация плавания, Оргкомитет "Токио-2020" и Федерация плавания Японии обсуждают вариант переноса квалификационных соревнований на апрель или май.

Эпидемическая ситуация в стране стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся коронавирусом, летальности и прироста числа тяжелых пациентов начали регулярно обновляться. В начале января распространение инфекции достигло взрывных темпов, однако с середины месяца начала наблюдаться тенденция к снижению масштабов роста. К настоящему времени общее число случаев заражения превысило 369 тыс., зафиксировано более 5,2 тыс. летальных исходов.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.