Гол и две передачи Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 27 января. "Филадельфия" со счетом 5:3 обыграла "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Джеймса Ван Римсдайка (16-я и 21-я минуты), Нолана Патрика (48), Джоэля Фараби (53), Ивана Проворова (59). За "Нью-Джерси" отличились Майкл Маклеод (32), Тревис Зэйджак (37), Павел Заха (59). Проворов также отдал две голевые передачи, набрав пять очков (2 гола + 3 результативных паса) за семь игр. Защитник "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу, его одноклубник Никита Гусев не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "-2".

"Баффало" в гостях со счетом 3:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс". Нападающий хозяев Павел Бучневич отдал одну результативную передачи, его одноклубник Артемий Панарин провел на площадке 23 минуты 14 секунд, но не сумел отличиться и закончил матч с показателем полезности "0". Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 21 бросок из 24.