Гол и две передачи Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 27 января. "Филадельфия" со счетом 5:3 обыграла "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенные шайбы на счету Джеймса Ван Римсдайка (16-я и 21-я минуты), Нолана Патрика (48), Джоэля Фараби (53), Ивана Проворова (59). За "Нью-Джерси" отличились Майкл Маклеод (32), Тревис Зэйджак (37), Павел Заха (59). Проворов также отдал две голевые передачи, набрав пять очков (2 гола + 3 результативных паса) за семь игр. Защитник "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу, его одноклубник Никита Гусев не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "-2".
"Баффало" в гостях со счетом 3:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс". Нападающий хозяев Павел Бучневич отдал одну результативную передачи, его одноклубник Артемий Панарин провел на площадке 23 минуты 14 секунд, но не сумел отличиться и закончил матч с показателем полезности "0". Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 21 бросок из 24.
"Вашингтон" со счетом 3:2 дома обыграл "Нью-Йорк Айлендерс", вратарь гостей Семен Варламов отразил 34 броска из 37. Столичная команда провела третью игру без россиян: капитан команды Александр Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили встречу из-за нарушения медицинского протокола НХЛ. Хоккеисты пропустят еще как минимум один матч команды. Журналистка газеты "Вашингтон пост" Саманта Пелл сообщала, что Самсонов заразился коронавирусом.
"Филадельфия" одержала четвертую победу в семи играх и занимает вторую строчку в таблице Восточного дивизиона с девятью очками. "Нью-Джерси" находится на пятой позиции, набрав семь очков в шести матчах.
Следующую встречу команды проведут 29 января в Нью-Джерси.