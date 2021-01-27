"Бостон" обыграл "Питтсбург" в матче НХЛ. Малкин отдал голевую передачу

В составе "Бостона" отличились Брэд Маршанд (8-я минута), Ник Ритчи (28), Крейг Смит (65). За "Питтсбург" заброшенными шайбами отметились Джейсон Закер (50), Каспери Капанен (57). Нападающий гостей Евгений Малкин отдал одну голевую передач и набрал три очка (1 гол + 2 результативных паса) за семь матчей.

Всего на счету россиянина 1079 очков (417+662) за 914 матчей в составе "Питтсбурга". Это третий результат в истории команды, Малкин сравнялся по количеству набранных очков с чехом Яромиром Ягром. Первое место занимает канадец Марио Лемье (1723 очка), который является владельцем "Питтсбурга", на второй строчке находится капитан команды Сидни Кросби (1270).

В другом матче игрового дня "Флорида" по буллитам на выезде обыграла "Коламбус" (4:3). Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 19 бросков. Нападающий "Коламбуса" Михаил Григоренко провел на площадке 13 минут 21 секунду и закончил встречу с показателем полезности "+1", его одноклубник Владислав Гавриков сыграл 19 минут 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности "+1".

"Бостон" набрал девять очков в шести матчах и поднялся на вторую строчку в таблице Восточного дивизиона. На счету "Питтсбурга" девять очков в семи встречах, команда уступает "Бостону" по дополнительным показателям.

Следующую встречу команды проведут в Бостоне 29 января.