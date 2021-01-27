Первая шайба Тренина в сезоне помогла "Нэшвиллу" победить "Чикаго" в матче НХЛ

Тренин забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Защитник "Чикаго" Никита Задоров сыграл 18 минут 42 секунды и закончил встречу с показателем полезности "-2".

В составе "Нэшвилла" отличились Яков Тренин (25-я минута), Микаэль Гранлунд (52), Роман Йоси (62). За "Чикаго" голами отметились Дилан Строум (3), Маттиас Янмарк (32).

ТАСС, 27 января. "Нэшвилл" со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В других матчах игрового дня "Лос-Анджелес" в гостях одолел "Миннесоту" (2:1), нападающий хозяев Кирилл Капризов провел на площадке 19 минут 52 секунды, не сумел отличиться и закончил встречу с показателем полезности "-1". "Виннипег" дома обыграл "Эдмонтон" (6:4).

"Нэшвилл" после шести матчей занимает четвертую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав шесть очков. "Чикаго" находится на пятой позиции с шестью очками после семи игр.

Следующую встречу команды проведут 28 января в Нэшвилле.