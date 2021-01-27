"Детройт" уступил "Далласу" в матче НХЛ, несмотря на шайбу Наместникова

В составе победителей отличились Джон Клингберг (26-я минута) и Джейсон Дикинсон (62). За "Детройт" шайбу забросил Владислав Наместников (12).

ТАСС, 27 января. "Даллас" со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Детройт" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наместников забил свой первый гол в сезоне. Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отдал одну голевую передачу, его одноклубник Александр Радулов не сумел отличиться, проведя на площадке 18 минут 34 секунды. Вратарь хозяев Антон Худобин отразил 20 бросков.

"Даллас" провел всего три игры в нынешнем сезоне НХЛ, однако занимает вторую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав шесть очков. "Детройт" находится на седьмой позиции с пятью очками в семи матчах.

Следующую встречу команды проведут 29 января в Далласе.