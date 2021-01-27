В Югре часть "Лыжни России" пройдет в онлайн-формате

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Всероссийская гонка "Лыжня России" в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет очно для профессиональных спортсменов и в онлайн-режиме для всех желающих. Для участия в гонке нужно пробежать дистанцию от 1,5 км и разместить свою фотографию с забега в социальных сетях, сообщает окружной департамент физической культуры и спорта.

"Ежегодное массовое спортивное событие "Лыжня России" в 2021 году примет новую форму, - говорится в сообщении. - Чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, часть мероприятия пройдет в онлайн-формате. Любой зарегистрировавшийся участник сможет преодолеть дистанцию гонки на ближайшей лыжной трассе в удобное время с 6 по 12 февраля. Переведя часть забега в онлайн, организаторам удастся избежать скопления большого числа участников в одном месте и соблюсти требования по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции".

По данным депортамента, для участия в розыгрышах призов и подарков желающим необходимо разместить фото с забега в своих соцсетях с хештегом #лыжня2021хм.

"Забег среди профессионалов будет организован 13 февраля 2021 года в привычном формате. Гонку примет Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске", - отмечают в департаменте.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Юграмегаспорт" (организатор "Лыжни России" в ХМАО), для профессионалов протяженность забега составит от 1,5 км до 5 км в зависимости от возраста участников. Для всех желающих минимальная протяженность от 1,5 км. Планируется, что "Лыжня России" в 2021 году пройдет в 15 муниципалитетах Югры: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском, Советском и Сургутском районах.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.