Баскетболист ЦСКА Джеймс по решению клуба не сыграет в матче Евролиги с "Альбой"

ТАСС, 27 января. Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс по решению московского клуба не примет участия в гостевом матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги против германской "Альбы". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Ранее журналист Фабрицио Лоренци сообщил, что Джеймс покинет ЦСКА.

Также в матче не сыграет восстанавливающийся после травмы кисти форвард Андрей Лопатин. В заявку был включен игрок дубля Даниил Кочергин.

Джеймс является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, однажды - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 48 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,6 очка, делая 3,4 подбора и 4,9 передачи.

Ранее Джеймс выступал за итальянский "Милан", в составе которого становился обладателем Суперкубка Италии, лучший снайпером Евролиги, и греческий "Панатинаикос", вместе с которым дважды выигрывал чемпионат Греции, Кубок Греции.

Матч между "Альбой" и ЦСКА пройдет 27 января.