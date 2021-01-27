Женский чемпионат России по боксу 2021 года пройдет в Челябинске

ТАСС, 27 января. Чемпионат России по боксу среди женщин 2021 года пройдет осенью в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Решение было принято на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

"Бокс - один из приоритетных видов спорта для Челябинской области, - сказал Текслер. - Воспитанники школ бокса всегда достойно представляют наш регион в России и за рубежом. Чемпион Европы Эдуард Абзалимов и четырехкратная чемпионка России Александра Кулешова стали примером для челябинской молодежи, поэтому важно проводить в регионе крупные соревнования по боксу, чтобы придать его развитию новый стимул. Уверен, что Федерации бокса Челябинской области проведет чемпионат России среди женщин на самом высоком уровне".

Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске во второй раз, ранее турнир проходил здесь в 2010 году.