Всемирное антидопинговое агентство получит дополнительные взносы в размере около $200 тыс.

ТАСС, 27 января. Франция, Польша, Кипр и Греция дополнительно пожертвуют Всемирному антидопинговому агентству (WADA) общую сумму в размере около $200 тыс. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Эти выплаты являются дополнительными к ежегодным взносам правительств в бюджет WADA. В организации отметили, что финансирование пойдет на научные исследования и расследования нарушений антидопинговых правил. Суммарно пожертвования составят около $200 тыс.: Франция выплатит $60 тыс., Польша - $108 тыс., Греция - $24,3 тыс., Кипр - $3,2 тыс.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК), как и в случае с предыдущими дополнительными выплатами, удвоит данную сумму, доведя ее до $400 тыс. В декабре агентство получило дополнительное финансирование от Китая (около $1 млн), Индии ($1 млн), Саудовской Аравии ($500 тыс.) и Египта ($100 тыс.). Всего WADA на данный момент собрало $5,58 млн.